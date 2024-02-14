Eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kadın tutuklandı

Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçakla yaralandığı öğrenildi.