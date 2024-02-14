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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 17:51, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 18:59
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında yeni bir sayfa açmakta olduklarını söyledi.

Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan'ın ülkesini on yılı aşkın bir süre sonra ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarına değinen Sisi, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." diye konuştu.

Sisi, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.

Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Sisi, "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın kendisini Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulunduğuna değinen Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki bir numaralı ticaret ortağı, Türkiye de Mısır ihracatının en önemli destinasyonlarından biridir." dedi.

Türkiye ile Mısır'ın bölgedeki coğrafik konumuna işaret eden Sisi, bölgede etkin olan bu iki ülkenin barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin'de barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirerek, bu sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti.

- Libya'daki durum

Libya meselesine değinen Sisi, "Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması ve askerlik kurumunun birliğinin sağlanmasına yardımcı olacak şekilde Türkiye ile Mısır arasındaki istişarenin güçlendirilmesinin gerekliğini teyit ettik." ifadelerini kullandı

Libya'da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan Sisi, istikrarın Doğu Akdeniz'de hakim olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Afrika'daki durumu da ele aldıklarına dikkati çeken Sisi, istikrar ve refahın sağlanması için Afrika'da işbirliğine önem verdiklerini kaydetti.

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