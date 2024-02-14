Muğla'da büyükşehir personeline yüzde 17,56 ek zam

Türkiye'de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube ile yapılan ek protokolle 25 bin 997 TL olan en düşük maaş bu yıl 29 bin 2 TL'ye yükseldi. Bu miktarı 146 kişi alırken diğer 4 bin 108 kişi 30 bin 312 - 39 bin 227 TL arasında ücret alacaklar.