155 Gazzeli Türkiye'ye geldi

Türkiye Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere toplam 155 Gazzeli Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Gazze'ye yardım göndermeye de devam ediyor. Gazze halkı için gönderilen 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı.