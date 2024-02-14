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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin Aziz Yeniay şikayetçi oldu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Yeniay adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Yeniay'ın beyanında saldırının kendisine yönelik olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 19:43, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 19:44
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin Aziz Yeniay şikayetçi oldu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen bir dizi operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde 4 suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 22 şüpheli ise saat 13.00 sıralarında adliyeye getirildi.

Savcılık karşısına çıkan 4 suça sürüklenen çocuktan 3'ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken yaşı 18'den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

Öte yandan Aziz Yeniay'ın da adliyeye gelerek olaya ilişkin şikayetçi olduğu ve beyanda bulunduğu öğrenildi. Yeniay'ın beyanında saldırının kendisi çıktıktan kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve kendisine yönelik olduğunu söylediği öğrenildi.

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