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Adliyedeki terör saldırısında 4 şüpheliye yakalama kararı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın şüphelileri arasında Sabancı suikastinin firari sanığı Fehriye Erdal'ın da olduğu öğrenildi. Saldırının talimatını verdikleri öne sürülen ve aralarında Fehriye Erdal'ın da olduğu örgütün sözde merkez komite üyeleri firari 4 şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 20:24, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 21:21
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 şüpheliye yakalama kararı

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, saldırı eyleminin talimatını verdikleri ve DHKP/C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi oldukları öne sürülen firari şüpheliler Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bir kısım görevlileri rehin alarak manifesto okuyacaklardı

Öte yandan hakimlik sevk yazısında, örgütün yönetici kadrosu tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahlı bir şekilde girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma bahanesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bir kısım görevlileri rehin almak amacında oldukları, yakalamamaları için sahte bomba görünümü verilmiş düzeneklerle içeriğinde bir takım hukuksuz talepler içeren manifestoyu okuyacakları da öğrenildi. Ayrıca sevk yazısında, taleplerinin kabul görmemesi durumunda rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları da belirtildi.

Sabancı suikasti davasının firari sanığı olarak yer almış

Öte yandan, Fehriye Erdal'ın, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefi'nin 1996'da öldürülmesine ilişkin kamuoyunda 'Sabancı suikastı davası' olarak bilinen davada 'firari sanık' olarak yer aldığı, 17 Mayıs 2017'de ise dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

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