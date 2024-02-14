3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve telefon üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 20:49, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 20:54
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşları sosyal medya, internet ve telefonla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandıran şüphelilerin yakalanması için Mersin, Gaziantep ve Batman'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Mersin'de 8, Gaziantep'te 4 ve Batman'da 2 şüpheli yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürüyor.