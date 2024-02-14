3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşları sosyal medya, internet ve telefonla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandıran şüphelilerin yakalanması için Mersin, Gaziantep ve Batman'da operasyon düzenlendi.

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