Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi

Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadesini kullandı.