Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapıldı
"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgede 3 alanda değişiklik yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 10:00, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 09:55
Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 3, 24, 39 sıra numaralı bölümleri 2024 Şubat Ayı 2795 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararla değiştirildi.
2024 Şubat Ayı 2795 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
İşte o değişiklikler;
Ahmet KANDEMİR