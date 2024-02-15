Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapıldı

Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 3, 24, 39 sıra numaralı bölümleri 2024 Şubat Ayı 2795 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararla değiştirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net