Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan 9 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kalan 9 işçi için 339'u arama kurtarma personeli toplamda 1.708 kişi görev yapıyor. İşçilerin ailesi de bölgede ekiplerden gelecek iyi haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

METAL TESPİT CİHAZLARIYLA ARAMA YAPILIYOR

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Radar taramalarıyla araçlar ve konteynerle ilgili iz alıralmaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz. Bilim adamlarımız, 'radarın tespit edebildiği derinlikte olursa madencilere çok rahat şekilde erişebiliriz' diyor. Böyle bir haber olursa ilk işimiz, sizlerle paylaşmak" şeklinde konuştu.

Öte yandan işçi yakınlarının, ekiplerden gelecek iyi haber için umutlu bekleyişi sürüyor.

Hareketin 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya "Kayan kütlenin hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

6 noktadan alınan yüzey suyu numunesinin normal değerde olduğu, Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığı belirtildi. Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak numunelerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

6 AY ÖNCE DENETLENMİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu madenin faaliyetlerinin yabancı bir şirketin operatörlüğünde yürütüldüğünü ve gerekli izinlerin şirket tarafından alındığını belirtti. Bayraktar en son denetimin 2023'ün Ağustos ayında yapıldığını belirterek "Bu denetimlerde, gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazanın sebebiyle alakalı araştırmamız devam ediyor" dedi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Başlatılan soruşturmada ocağı işleten firma sorumlusunun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzmanlar, toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırıyor" dedi.