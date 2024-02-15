İstanbul Üniversitesinden yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez
Rektörlük, İstanbul Üniversitesi kampüsünü "açık kapı" projesi ile halka açtı. Ancak ziyaretçiler derslere girmeye başlayınca, "açık kapı" yerine randevu sistemi konuldu, bir dizi yasak getirildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 07:26, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 07:28
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre
Tarihi yarımadanın sembollerinden İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. 'Açık kapı' uygulaması ile ziyaretçilerin dersliklere girdiği iddia edildi. Öğrenciler karara tepki gösterirken, üniversite yönetimi sosyal medyadaki paylaşımların yanıltıcı olduğunu ifade ederek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
Tartışmalar sürerken üniversite yönetimi 'açık kapı' uygulamasında yeni kararlar aldı:
- Ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
- Üniversitenin resmi sitesinden randevu alınacak.
- Ziyaretçilerin araç ile üniversiteye girmelerine izin verilmeyecek.
- Rektörlük, eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yasak olacak.
- Resmi tatiller ve sınav günleri ziyaretlere kapalı.
- Güvenlik kontrolleri sonrası ziyaretçi kartları ile girişleri gerçekleştirilecek.
- Eğitime engel olacak (piknik, grup aktiviteleri vb.) etkinlikler yapılamayacak.
- Ziyaretler sadece kültürel amaçlı uygulanacak.
- Belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlileri müdahale etme hakkına sahip olacak.