İstanbul Üniversitesinden yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez

Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Benzine büyük zam geliyor
Benzine büyük zam geliyor
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul Üniversitesinden yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez

Rektörlük, İstanbul Üniversitesi kampüsünü "açık kapı" projesi ile halka açtı. Ancak ziyaretçiler derslere girmeye başlayınca, "açık kapı" yerine randevu sistemi konuldu, bir dizi yasak getirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 07:26, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 07:28
Yazdır
İstanbul Üniversitesinden yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre

Tarihi yarımadanın sembollerinden İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. 'Açık kapı' uygulaması ile ziyaretçilerin dersliklere girdiği iddia edildi. Öğrenciler karara tepki gösterirken, üniversite yönetimi sosyal medyadaki paylaşımların yanıltıcı olduğunu ifade ederek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Tartışmalar sürerken üniversite yönetimi 'açık kapı' uygulamasında yeni kararlar aldı:

  • Ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
  • Üniversitenin resmi sitesinden randevu alınacak.
  • Ziyaretçilerin araç ile üniversiteye girmelerine izin verilmeyecek.
  • Rektörlük, eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yasak olacak.
  • Resmi tatiller ve sınav günleri ziyaretlere kapalı.
  • Güvenlik kontrolleri sonrası ziyaretçi kartları ile girişleri gerçekleştirilecek.
  • Eğitime engel olacak (piknik, grup aktiviteleri vb.) etkinlikler yapılamayacak.
  • Ziyaretler sadece kültürel amaçlı uygulanacak.
  • Belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlileri müdahale etme hakkına sahip olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber