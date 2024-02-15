Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre

İlk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır'a yapan ve yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Samsun'da vatandaşlara hitap edecek olan Erdoğan, yarın Ordu'da miting yapacak.

Ordu'dan sonra aynı gün Giresun'a geçecek olan Erdoğan ertesi gün memleketi baba ocağı Rize'de vatandaşa seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz çıkarmasından sonra önümüzdeki hafta Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Adana'da vatandaşlara hitap edecek.

Şubat ayının son haftasında ise Manisa, Kütahya ve Aydın'a gidecek olan Erdoğan seçime kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret edecek. Erdoğan bu illerde mitinglerin yanı sıra, yapımı tamamlanan projelerin açılış törenleri, teşkilat ziyaretleri ve gençlik buluşmaları da gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Şubat'ta, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları ile Ankara'da bir araya gelecek. Mart ayında ise her gün en az bir il ziyaret edilecek. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 50 günde 102 miting yapan Erdoğan, seçimlere bir gün kala İstanbul'un Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde halka hitap etmişti. Erdoğan'ın bu seçimlerde de aynı stratejiyi izlemesi bekleniyor.