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Limon posası yola döküldü, ortalık savaş alanına döndü

Korkunç kaza Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonun dorsesinden yola dökülen limon posası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 1 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 07:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 07:52
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Limon posası yola döküldü, ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde yaşandı. Yol üzerinde seyreden Saim K. idaresindeki kamyondan dökülen limon posası yolun kayganlaşmasına sebep oldu. Kayganlaşam yol beraberinde zincirleme kazayı da getirdi.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ KONUŞTU: HABERİM YOKTU

Muğla'nın Yatağan ilçesinden yüklediği limon posasını taşıyan kamyon şoförü Saim K., "İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Bilgi verdim durum hakkında" diye konuştu. Kamyon şoförü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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