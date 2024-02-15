Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Kayseri'den Yozgat'a doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı.

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