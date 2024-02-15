Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Yozgat-Kayseri yolu Battal Köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun hayati tehlikesi sürüyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 08:20, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 09:11
Kayseri'den Yozgat'a doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı.
Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TRT Haber yayınında, ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yaralı 18 kişiden 3'ünün durumu hayati tehlikesini sürdürüyor.