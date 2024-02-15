Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

KEGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Helikopter kalkış yapamadı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgilere yer verildi:

"Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur."