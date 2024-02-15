MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı

Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının ikinci haftasında (bu hafta) Okul Öncesi Eğitim Programını değiştiren ve bu dönem uygulanmasını isteyen Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife SEÇER görevden alınarak yerine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı getirildi

Ebubekir Sıddık Savaşçı Kimdir?



1979 yılında Bayburt'ta doğdu. Babasının memuriyet görevi dolayısı ile ilkokul ve ortaokulu farklı illerde okudu. Lise öğrenimini Bayburt Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bayburt Hayırseverler İlkokulunda öğretmenliğe başladı. Kütahya ve İstanbul'da çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptı; ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlerini icra etti.

2018 yılı Nisan ayında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Savaşçı, 2 Ağustos 2019 tarih ve 2019/256 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı. Bu görevini sürdürmekte iken atandığı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 27 Ağustos 2021 tarihinde başladı.