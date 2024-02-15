İYİ Parti'de deprem sürüyor: İstifa etti

İYİ Parti'nin Adana İl Başkanı Azime Kocacık, "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son dönemde peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi.

Partinin Adana İl Başkanı Azime Kocacık, "lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Azime Kocacık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kıymetli Adanalı Hemşehrilerim, Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım.

Başkanlık görevim süresince görev sadakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."