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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 09:45, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 09:34
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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince öğrencilerin okullara ulaşmada yaşayabilecekleri aksaklıkların önlenmesi amacıyla kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

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