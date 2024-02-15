Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

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