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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış göstererek 15 milyon 57 bin kişiye çıktı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 10:17, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 10:24
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Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 800 bin 999 kişi iken, 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 57 bin 373 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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