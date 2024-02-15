Dolar/TL 31 Tl'ye gidiyor

Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 31 Tl'ye gidiyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,7600 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 10:46, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:02
Yazdır
Dolar/TL 31 Tl'ye gidiyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,7411'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 30,7600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0200'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,6240'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,6 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ay biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olacağını ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, çok uzun süre kısıtlayıcı kalınması halinde Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda olacağını aktardı.

Goolsbee, bir aylık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) beklenilenden daha yüksek çıktığında heyecanlanmamak gerektiğini vurgulayarak, "3, 6 ya da 12 aylık dilimlere bakarsanız enflasyonun düşmekte olduğu çok açıktır." dedi.

Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber