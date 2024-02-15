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Ali Koç Süper Kupa maçının tarihini verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı. Ayrıca Koç Beşiktaş ile birlikte 2010-11 sezonunda oynanmayan Süper Kupa maçının oynanması için birlikte başvuru yaptıklarını duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 11:03, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 10:59
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Ali Koç Süper Kupa maçının tarihini verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerin ardından oynanacağını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor. Bir şampiyonlukla bunu atacağız."

"RAKİBİMİZ DE PUAN KAYBEDECEK"

"Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha 13 maç var rakibimiz de puan kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Fenerbahçe, her yerde tepeye oynuyor. Tabi kulvarlarda şampiyonluk kaçtığında hayal kırıklığı daha büyük oluyor bu yüzden."

FENERBAHÇE - GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

"Süper Kupa maçı için önce 28 Şubat dendi ama o tarihten vazgeçildi. Seçimlerden sonra ve nisan ayı içinde oynanacağı kesin.

Süper Kupa olayında birçok paydaş var, cımbızla bizi hedef gösterdiler. Yeni aldığım bilgiler de var. TFF bu işi Ankara'ya raporlarken, bizi işaretlemiş. Biz bunun dibine ineceğiz."

FERDİ KADIOĞLU İÇİN AYRILIK MESAJI

"Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de mutlu ama yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim tahminim, sezon sonunda Ferdi yeni bir hikayeye yelken açacaktır."

"BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE SÜPER KUPA İÇİN BAŞVURDUK"

Beşiktaş ile birlikte 2010-11 sezonunda oynanmayan Süper Kupa maçı için başvuru yaptık. Bekliyoruz.

"3 TEMMUZ'UN FİLMİ YAPILMALI"

"Biz 3 Temmuz'da çok ağır bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödüyoruz, son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş, her şeyden önemli. Biz FETÖ ile en ihtişamlı döneminde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi o zaman bizim, dimdik durduk.

Türkiye'de futbol, temiz insanların barınabileceği bir sektör değil. 3 Temmuz'un film ya da belgeselinin kesin yapılması lazım. Böyle bir şeyin spor tarihinde örneği yok."

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