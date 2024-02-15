Bolu adliyesi personeli arama kurtarma derneği kurdu

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, Kahramanmaraş ve çevre illeri de etkileyen depremin acısı dinmedi. Ülkemizde meydana gelen depremlerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin önemi çok iyi kavranmıştır. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra enkaz altında kalan bir canın saniyeler içinde kurtarılmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır.

- Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

Bolu adliyesinde muhtelif unvanlarda görev yapan adliye personeli, deprem anında enkaz altında kalan canların bir an önce kurtarılması düşüncesiyle Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği'ni kurmuştur. Adı geçen derneğin üyeleri, bireysel olarak 6 Şubat depremlerinde Nurdağı, Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmalarına katılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın maddi desteğiyle alet ve teçhizatlarını tamamlayan dernek, AFAD ile koordineli şekilde eğitimler almaya devam etmektedir. Adı geçen dernek, İlk etapta Kentsel Hafif Arama ve Kurtarma Akredite sınavına girip birinci olmuştur.

Adliye personelinden müteşekkil olan bu derneğe Adalet Bakanlığı'nca her türlü desteğin sağlanması elzem olmaktadır.

ÇOTANAK