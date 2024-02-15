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9 üniversite bitiren müdürün yeni hedefi doçentlik

Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Murat Çelik, dokuz üniversiteden mezun oldu. Çelik, doçentlik unvanı için akademik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 11:40, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:25
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9 üniversite bitiren müdürün yeni hedefi doçentlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yaklaşık üç yıldır görev yapan Dr. Murat Çelik, dokuz farklı üniversitenin diplomasını aldı. Dr. Çelik, akademik kariyerine ek olarak 18 yıldır ulusal voleybol hakemi olarak müsabakalarda görev yapıyor. Aynı zamanda futbol ve hentbol branşlarında da antrenörlük belgelerine sahip.

Çelik, 3 ön lisans, 3 lisans ve 2 yüksek lisans 1 doktora diploması aldı. Ön lisansta adalet, iş sağlığı ve güvenliği ve tarım bölümlerini tamamlayan Dr. Çelik, lisans eğitiminde İstanbul Üniversitesi beden eğitimi, Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi ve Atatürk Üniversitesi tarih bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitiminde ise, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gazetecilik, Kastamonu Üniversitesi eğitim yönetimi bölümlerini tamamladı. Son olarak 2019 yılında İstanbul Gedik Üniversitesinde doktora yapan Dr. Murat Çelik, doçentlik unvanı için akademik çalışmalarına devam ediyor.

9 üniversite diplomalı müdürün yeni hedefi doçentlik

Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Murat Çelik, dokuz üniversiteden mezun oldu. Çelik, doçentlik unvanı için akademik çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yaklaşık üç yıldır görev yapan Dr. Murat Çelik, dokuz farklı üniversitenin diplomasını aldı. Dr. Çelik, akademik kariyerine ek olarak 18 yıldır ulusal voleybol hakemi olarak müsabakalarda görev yapıyor. Aynı zamanda futbol ve hentbol branşlarında da antrenörlük belgelerine sahip.

3 ön lisans, 3 lisans ve 2 yüksek lisans 1 doktora

Çelik, 3 ön lisans, 3 lisans ve 2 yüksek lisans 1 doktora diploması aldı. Ön lisansta adalet, iş sağlığı ve güvenliği ve tarım bölümlerini tamamlayan Dr. Çelik, lisans eğitiminde İstanbul Üniversitesi beden eğitimi, Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi ve Atatürk Üniversitesi tarih bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitiminde ise, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gazetecilik, Kastamonu Üniversitesi eğitim yönetimi bölümlerini tamamladı. Son olarak 2019 yılında İstanbul Gedik Üniversitesinde doktora yapan Dr. Murat Çelik, doçentlik unvanı için akademik çalışmalarına devam ediyor.

"İmkanlarım ölçüsünde eğitimime devam edeceğim"

Dr. Murat Çelik, akademik eğitimin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi. Lise eğitiminin ardından 20 yıldır farklı bölümlerde akademik kariyerine devam ettiğini belirten Çelik, bunlarla birlikte spora da vakit ayırdığını; 18 yıldır voleybol hakemliği yaptığını ifade etti. Çelik, şunları söyledi: "Okumanın yaşı yoktur derler. Bu çok doğru. Genel olarak değerlendirdiğimizde anaokuldan bu yana 40 yıl içinde 35 yıl eğitimin içindeyim. Aynı zamanda sporu da ihmal etmedim. İmkanlarım ölçüsünde eğitimime devam edeceğim. Sırada doçentlik var. Sonra profesörlük ve sonra belki daha farklı unvanlar gelir."

Dr. Murat Çelik, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Evli ve 1 çocuk babası olan Çelik, yaklaşık üç yıldır Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

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