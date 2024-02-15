Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı

Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı davasına ilişkin yeni bir karar aldı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının, zaman aşımına karşı yaptığı başvuru değerlendiren Yüksek Mahkeme, ek rapor hazırlanıp dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.

DAVA 2012'DE ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞMÜŞTÜ

Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşanan katliama ilişkin dava, 2012 yılında zaman aşımından düşmüştü.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zaman aşımına ilişkin verilen kararda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Her ne kadar önceki düzenlemede zaman aşımı sürelerinin geçmişe yürümeyeceği ve önceki düzenlemede düzenlenmemiş bir suçtan dolayı kanunilik ilkesi gereği sanıklar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı düşünülse de Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen ve iç norm kuralları bakımından bağlayıcı özelliği bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde yer alan yaşama hakkına yönelik kararlarında, 'yaşama hakkını ihlal ettiği iddia olunan, işkence ve kötü muamele iddialarıyla suçlanan kamu görevlilerinin af ve zaman aşımından faydalandırılmaması' gerektiği yünündeki hükümleri nazara alındığında, sanıkların kamu görevlisi değil, sivil oldukları, ayrıca olayın asli maddi faili değil feri şerik olarak yargılandıkları, 765 sayılı TCK'nın 146/3. maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı hapis cezasının 5 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis olduğu, lehe olan 765 sayılı TCK'nın 102/3, 104/2 maddeleri gereği 15 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresi 2 Temmuz 2008'de dolduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davasının 765 sayılı TCK'nın 102/3 ve 104/2 maddesi gereği ortadan kaldırılması hükmünü doğurmak üzere CMK'nın 223/8. maddesi gereği ayrı ayrı düşürülmesine oy birliğiyle karar verildi."