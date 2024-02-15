Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisini veren Bakan Bayraktar, çalışmalarda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarından da destek alındığını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bölgedeki heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunduğunu ifade etti.