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Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, Bakanlık olarak olayın ortaya çıktığı andan itibaren Bakan Yardımcısı, 3 başmüfettiş ve 1 müfettişle olay yerine intikal ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin toprak altında kalanlara ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 14:16, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:39
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Bölgede incelemelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, aziz millete ve Erzincan'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalardan bahseden Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak olayın ortaya çıktığı andan itibaren Bakan Yardımcımız, 3 başmüfettişimiz ve 1 müfettişimizle olay yerine intikal ettik. Buradaki çalışmalarımıza destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, devletin tüm kurumlarıyla bölgede bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletin tüm kurumları, kamu kurumları, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın tüm yetkilileri burada. Bu olayın daha iyi bir şekilde yönetilebilmesi için neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak.

Özellikle madenci kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek ve yanlarında olmak için geldim. Daha sonra süreç nasıl işleyecekse işler elbette ama bizim bu noktada odaklanmamız gereken en önemli konu; şu an göçük altında kalan kardeşlerimize bir an önce ulaşmak."

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