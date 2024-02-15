Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, sitesinden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 14:05, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:28
Yazdır
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2024-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber