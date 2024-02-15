YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, sitesinden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 14:05, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:28
2024-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI