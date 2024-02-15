Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Hürriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JU 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ayhan Y. idaresindeki 50 ED 439 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ayhan Y. itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya karışan ve ismi henüz öğrenilemeyen diğer aracın sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.