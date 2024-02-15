TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 133,9 milyar dolar oldu

Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 133,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 15:25, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:16
Yazdır
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 133,9 milyar dolar oldu

TCMB, Ocak 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, Bankanın resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,4 azalarak 78 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 artarak 48,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 42,1 milyar doları anapara, 8,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 73,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 17,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,2 milyar dolara geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber