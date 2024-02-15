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Genel Kurulda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 20:10, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 20:12
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Genel Kurulda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda; Saadet Partisinin "yasaklı ve yasaklı olmayan pestisitlerin bazılarının yaş kuru meyve ve sebzelerde görülmesi", İYİ Partinin "Antalya'da meydana gelen sel baskını", DEM Parti'nin "Kadınların siyasal temsili" ve CHP'nin "Artvin Arhavi'deki HES'ler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, pestisitlerin insan sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu, bu nedenle iktidarın önerilerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Çalışkan, gıda sektöründe çok sayıda tarımsal ilacın kullanıldığını, bunların birçoğunun insan sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

Gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerin stres, uykusuzluk ve nesil bozukluğu gibi sorunlara neden olduğuna işaret eden Çalışkan, "Gelecek nesillerin sağlığı, sağlam gıdalardan geçer. Sofrada zehir değil, sağlıklı gıda tüketmek bütün vatandaşların hakkıdır." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sel sonrası bölgede incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Afetle şehirlerin altyapısının yetersiz olduğunu gördüklerini ifade eden Kaya, "Bir dünya şehri ve turizmin başkenti olan memleketim Antalya'da bu sorunların yaşanması hepimiz için ibret vericidir. Bu afet bize şehirlerimizin eksik ve yetersiz olan altyapılarını tamamlamamız, yağış rejimine uygun bir şekilde yeniden inşa etmemiz gerektiğini bir kez daha acı şekilde göstermiş oldu." diye konuştu.

Bu arada Kaya, Antalya'daki şiddetli yağış ve sel felaketine dikkati çekmek için konuşmasının bir bölümünü üzerindeki pardösü ile yaptı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de hükümetin tüm afetlerde olduğu gibi, Antalya'daki sel baskını olayında da zamanında müdahale ettiğini ve vatandaşların yanında yer aldığını kaydetti.

Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından rögarların temizliğinin yapılmadığını söyledi.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada kadınların siyasetteki oranının çok düşük olduğunu, iktidarın bu eşitsizliği giderecek adımlar atmadığını ileri sürdü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, HES projelerinin doğayı yok ettiğini, Karadeniz'de ağaçların kesildiğini ve vatandaşların bu adımlara karşı çıktığını söyledi.

Bayraktutan, maden ve HES projelerini yapanların arkasına yargıyı aldığını, işadamlarının siyasetçilerle birlikte hareket ederek bu projeleri yürüttüğünü savundu.

Konuşmaların ardından Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

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