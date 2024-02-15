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Okul arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hastanede öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 Şubat'ta sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 20:40, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 20:52
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Okul arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hastanede öldü

İlçedeki Tuna Parkı'nda çıkan tartışma sonucu arkadaşı E.N.D. tarafından bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan H.Ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan suça sürüklenen çocuk E.N.D. tutuklanırken, bıçaklama olayına tanık olan Y. B. savcılıktaki ifade işlemi sonrası serbest bırakıldı.

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