Okul arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hastanede öldü

İlçedeki Tuna Parkı'nda çıkan tartışma sonucu arkadaşı E.N.D. tarafından bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan H.Ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan suça sürüklenen çocuk E.N.D. tutuklanırken, bıçaklama olayına tanık olan Y. B. savcılıktaki ifade işlemi sonrası serbest bırakıldı.