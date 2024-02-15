Şanlıurfa'da 2 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Haliliye Kaymakamı Serap Çetin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemiz kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Kaymakamlığının da sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eyyübiye Kaymakamlığımızın kararıyla ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerimizden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır."