16 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda Konyalı Camii, Diyanet Kur'an Kursu, Taziye Evi, Anaokulu ve Kapalı Otopark Açılışı törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, Dicle Üniversitesinde "Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi"ne ve Urfa Bulvarı'nda AK Parti Seçim Bürosu açılışını katılacak, kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(Diyarbakır/09.30-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valiliği ziyaret edecek, Belediye Başkan Adayı Proje Lansman Toplantısı'na ve Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda Buluşması'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mert Irmağı Islah Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı düzenleyecek.

(Samsun/09.30-16.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Antalya Ekonomi STK'leri Toplantısı" ile "Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda yer alacak.

(Antalya/09.45/10.45/16.00/19.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını, ocak ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Münih)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Erzincan)

2- Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisiyle ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde, Gazze ve Refah konusunda açıklama yapacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında, Göztepe ile Manisa FK karşılaşacak.

(İzmir/20.00)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftası, PTT-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(Ankara/17.00)

4- Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, yarı final maçlarıyla başlayacak. Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko müsabakaları oynanacak.

(Konya/18.00/21.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da sürüyor. Serbest stilde başlayacak mücadelelerde 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Ramazan Sarı, 97 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak. Kadınlar müsabakaları 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda repesaj ve finallerle tamamlanacak.

(Bükreş)