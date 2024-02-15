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RTÜK'ten 'Aşk Adası' isimli yapıma ön inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 23:58, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:01
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RTÜK'ten 'Aşk Adası' isimli yapıma ön inceleme

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi.

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