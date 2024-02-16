16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı Resmi gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Fatma Seniha Nükhet HOTAR Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiş ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Misbah DEMİRCAN,
- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih ULUSOY,
- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan ÖZORAL,
atanmıştır.
Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun KOÇ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Cenk URAZ,
- Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdal Sabri ERGEN,
- Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emrullah İŞLER,
- Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül ORMANCI, atanmıştır.
Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper AKTAŞ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem UTKAN,
- Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker OBA, atanmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Fatih ERKEKOĞLU ve İlker Murat AR atanmıştır.
15 Şubat 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI