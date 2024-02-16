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16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

16 Şubat 2024 tarihli atama kararı Resmi gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 00:04, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:07
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16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Fatma Seniha Nükhet HOTAR Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiş ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Misbah DEMİRCAN,

- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih ULUSOY,

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan ÖZORAL,

atanmıştır.

Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun KOÇ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Cenk URAZ,

- Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdal Sabri ERGEN,

- Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emrullah İŞLER,

- Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül ORMANCI, atanmıştır.

Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper AKTAŞ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem UTKAN,

- Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker OBA, atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Fatih ERKEKOĞLU ve İlker Murat AR atanmıştır.

15 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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