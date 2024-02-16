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Cengiz Topel Yıldırım'dan suçlama: Yavaş'ın kaynağı meçhul para

CHP'den ayrılarak İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, CHP'nin adayı mevcut başkan Mansur Yavaş'la ilgili önemli iddialar ortaya attı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 07:29, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 07:40
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Cengiz Topel Yıldırım'dan suçlama: Yavaş'ın kaynağı meçhul para

Cengiz Topel Yıldırım "Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız" diyerek şu görüşleri dile getirdi: Aday tanıtım toplantımızda yaşananların, 2018 yılında Genel Başkan'ımızın evinin basılmasından ve kapısının önünde slogan atılmasından farkı yoktur. İyi Parti, yaklaşık altı aydır Mansur Yavaş'ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır. seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. İyi Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır. Sahte anketler üreten, kendisini eleştiren sivil vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri WhatsApp mesaj kutusunda bulunan, seçim kampanyasına nereden geldiği meçhul paralar harcayan, trol orduları besleyen, yandaşlarına parti genel merkezlerini bastıran Yavaş'ın "az laf çok iş" derken bahsettiği "çok iş"lerin ne olduğu bu seçim döneminde mutlaka ortaya konulacaktır.

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