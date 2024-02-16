Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırımın haberine göre

TCDD ve Aselsan, ana hat demiryollarında tarihi bir işbirliğini hayata geçirdi. Rayların en kritik noktası olarak tanımlanan ve bugüne kadar yabancı firmalardan temin edilen sinyalizasyon sistemleri, 5 yıllık planlama çerçevesinde artık yerli ve milli olarak üretilecek. 2028 yılına kadar kademeli olarak 99 lokomotife yerleştirilecek olan sinyalizasyon ekipmanları, Avrupa standartlarına uygun olarak geliştirilecek.

MALİYET 1.7 MİLYAR TL

Yurtdışından tedarik edildiğinde maliyeti oldukça yüksek olan sinyalizasyon sistemleri, bu projenin ardından cari açığın azalmasına da katkı sağlayacak. 57 aylık sözleşme süresi kapsamında ilk aşamada 2026 yılında 17 lokomotife ekipmanlar yerleştirilecek. 2027 yılında ise 48 lokomotife bu sistemler takılacak. 2028'de 34 lokomotife daha sinyalizasyon ekipmanları yerleştirilerek süreç tamamlanacak. Projenin sözleşme maliyeti ise 1 milyar 690 milyon lira olarak açıklandı.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Projeye ilişkin gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli sinyalizasyon sisteminin halihazırda Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılmakta olduğunu ve artık bu teknolojinin ana hatlara da taşınacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler, yüksek döviz kaybına neden olurken yeterli teknik destek ve bilgi akışı da sağlanamıyordu. Bu kapsamda yerli ve milli çalışmalar başlattık" dedi.

5 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da AR-GE yeteneklerini, Milli Teknoloji Hamlesi için kritik olan ulaştırma gibi sivil alanlara yansıtmayı çok önemsediklerine işaret ederek, "Milli trenlerimizde, araçların kalbi olan çekiş sistemi ile beyni olan tren kontrol ve yönetim sistemini üstlendik. Paydaşlarımızla birlikte Türkiye'yi dünyada sinyalizasyon sistemi geliştiren 5 ülkeden biri haline getirdik" diye konuştu. TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Ufuk Yalçın da daha emniyetli ve güvenli taşımacılık hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

ANLIK DENETİM YÜKSEK GÜVENLİK

SİSTEMİN, Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından geliştirilen ERTMS standartlarına uygun olarak üretileceğine dikkat çeken Uraloğlu, "Uluslararası tren işletmeciliği, otomatik tren koruması, merkezi trafik kontrolü ile yüksek hızlarda emniyetli tren sürüşü sağlayacağız. Sürekli ve anlık denetimi daha yüksek bir güvenlikle sağlayacağız" dedi