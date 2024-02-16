MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.

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