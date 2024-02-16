16 Şubat hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2024 hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan, Kars, Ardahan ve Van dışında), yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.