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Akşener: İspatlarsanız politikayı bırakırım

İyi Parti lideri Meral Akşener, Aydın'da partisinin adaylarını ilan etti. Burada açıklama yapan Akşener, "Ailemden, birinci derece yakınım olan herhangi bir şahsın, herhangi bir belediye ile iş ya da para ilişkisini ispatlayan olursa politikaya bırakırım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 09:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 09:41
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Akşener: İspatlarsanız politikayı bırakırım

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günler kalırken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adaylarının tanıtımı için Aydın'a geldi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Akşener, adaylara seslenerek "Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız, israfı önleyeceksiniz" dedi.

"AİLEMİN YA DA ŞAHSIMIN PARA İLİŞKİSİNİ İSPATLAYAN OLURSA POLİTİKAYI BIRAKIRIM"

Siyasette şantajın dışında olabilmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akşener, "Bu seçim şımarıklığın, her şartta bu insanları parmağımın ucunda oynatırım diyenleri durdurabileceğiniz bir seçim. Ailemden, birinci derece yakınım olan herhangi bir şahsın, her hangi bir belediye ile iş ya da para ilişkisini ispatlayan olursa politikaya bırakırım. Erdoğan veya belediyeleri, bakanlarıyla da ailemin herhangi bir ferdinin ahbaplığı var ise ortaya koysunlar. Şantajın dışında olabilmek çok önemli bir işmiş. Benim ailemin ne Ankara anlaşmasıyla ne başka bir anlaşmayla ne de Amerika'da Avrupa'da şirketi yok. Benim yok. Beni kim tehdit edebilir.

O yüzden siyaset yaparken çoluğuna çocuğuna şirket kuranlara soracaksınız. Türkiye dururken niye diyeceksiniz. Türkiye için siyaset için en önemli soru budur. Dünyanın en dürüst siyasetçisi dümenini çevirip, çoluğunun çocuğunun üzerinden şirket açar, oralara para gönderirsen, sen hırsızsın demektir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Siz temiz, dürüst ve cesur insanlarsınız" şeklinde konuştu.

"İKİ TARAF DA GICIK OLMUŞ DURUMDA"

Yoğun katılımın olduğu toplantıda kürsüye çıkan Akşener, "Seçmen, veli nimet olmalıdır. Seçimler seçmenin düğünüdür, bayramıdır ve yanlışları değiştirmek bu seçim de hepimizin görevidir. Biz, siyasetçiyi karşısında 'Hazır ol'da durdurduğu projeler üzerinden rekabetin yapıldığı, vatandaşların sorunlarına çare üretildiği bir Türkiye'yi inşa etmek üzere yola çıkmış ama tam anlamıyla kendimizi anlatamamış bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla hakkın, haklının yanında olmak ve de temiz kalmak çok zor olan bir dönemde bugün adaylarımızı açıklayacağız.

Karşımda büyükşehir adayımız var. Adayımız inşallah belediye başkanımız olacak. Daha evvel belediye başkanlığı yaptı. Eğer yamuğu olsaydı, bize gelme cesaretini bulabilir miydi? Bulamazdı. Ben aynı zamanda cesurlar hareketi dediğim bu hareketin, onurunun ve şerefinin önemli olduğu insanların bir araya geldiği bir siyasi partiyiz. Adaylarımız temiz, dürüst olmamış olsa, her iki taraftan da ok yağmuruna tutulmuş bir partide olamazdılar. İki taraf da gıcık olmuş durumda. Biz, sizin sesinizi duyurmak istiyoruz. Bizim bu yolculuğumuzun ana hedefi bu" dedi.

ADAYLARI İLAN ETTİ

Toplantının sonunda partisinin adaylarını tanıtan Akşener, Aydın Büyükşehir'de Özer Kayalı'nın, Efeler'de Mehmet Fatih Atay'ın, Buharkent'te Hasan Akyol, Kuşadası'nda Behçet Alp'in, Karacasu'da Zeki İnal'ın, Sultanhisar'da Cihan Demirel'in, Germencik'te Aydın Bircan'ın, İncirliova'da Nadir Mıstık, Nazilli'de Cüneyt Korkmaz'ın, Köşk'te Nilgün Baş'ın, Didim'de Atilla Avlayıcı'nın, Karpuzlu'da Veysel Kalfa'nın, Bozdoğan'da Erhan Algan'ın, Çine'de Erkan Bozkurt'un, Söke'de Mehmet Koyuncu'nun, Kuyucak'ta Fahrettin Kemik ve Yenipazar'da İlknur Karaduman'ın, belediye başkan adaylığını açıkladı. Toplantıda Koçarlı Belediye Başkanlığı için herhangi bir aday açıklanmaması dikkat çekti.

Konuşması sırasında zaman zaman eşi Tuncer Akşener'e seslenen Meral Akşener, solonun en arka tarafında ayakta kendisini dinleyen eşi için "Ben seçim çalışmalarında çok gezdiğim için sürekli ayakkabı eskitiyorum. Kocam kalp krizi geçirecek ayakkabı parasından" diyerek adayların da seçim çalışmaları sırasında ve seçildikten sonra kapı kapı dolaşmasını istedi.

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