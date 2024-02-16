MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre

ABD Kongresi'nde resmi bildirim süreci tamamlanan 40 adet F-16 Blok-70 ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin temini süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

F-16 satış paketine ilişkin talep mektubu gelince görüşmelerin başlayacağını ifade eden MSB kaynakları "Şubat sonuna kadar taslak 'Teklif ve Kabul Mektupları'nın tarafımıza iletilmesi beklenmekte. ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesinin ardından da haziran-temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi planlanıyor" dedi. Türkiye'nin daha önce F-16 ürettiğini hatırlatan kaynaklar "Üretim kabiliyetimizi hala koruyoruz. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde temaslarımız devam etmekte" diye konuştu.

ASKERLİĞİN TEMELİ DİSİPLİN

MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okulunda meydana gelen olay hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili son durumla ilgili olarak da bilgi verdi.

Kaynaklar "Disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma' kararı verilmiştir. Hadiseye dair adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecek. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Askeri disipline aykırı ve hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir" ifadesini kullandı.