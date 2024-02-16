Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Ana sayfaHaberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 9.274,48 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 09:58, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 09:59
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 9.274,48 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile bilişim oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 9.242,15 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.282,89 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirterek, "Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber