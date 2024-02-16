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Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 10:03, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:04
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Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar

Dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 82,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin öngörüler ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin yanı sıra Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının dün yayımlanan raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 103 milyon 800 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon 980 bin varile çıkacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Bu öngörüler, piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından beklentilerin üzerinde düşüş gösteren perakende satış verilerinin Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesi de petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketleri destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıfladığına işaret eden veriler de bu düşüşe katkıda bulunuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

Stok artışının, İngiliz petrol şirketi bp'nin, İndiana eyaletindeki bazı rafinerilerinin elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalması sonucu talebinin azalmasından kaynakladığı tahmin ediliyor. Söz konusu rafinerilerin günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu hesaplanıyor.

- Kızıldeniz'deki hareketlilik fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik fiyatlar üzerinde etkili olarak muhtemel düşüşü kısıtlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alınacağı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 82,97 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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