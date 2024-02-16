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Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1988 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 11:20, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:11
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Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselerek günü yüzde 0,6 artışla 1980 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1988 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine geç başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, emtia piyasalarında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

ABD'de perakende satışların öngörülerin gerisinde kalmasının enflasyonun gelecek dönemde hız kaybedebileceğine yönelik tahminleri desteklediğini ifade eden analistler, perakende satışların ocakta yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kalarak geçen yıl mart ayından sonraki en sert aylık düşüşünü kaydettiğine dikkati çekti.

Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığın azaldığına işaret edebileceğini belirten analistler, Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için daha çok verinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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