Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuru süreci dün başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 1112 kişinin başvurduğunu bildirdi.

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