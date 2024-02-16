Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 21 yıl sonra açılıyor

Ankara'nın ilk alışveriş merkezi 125 metre uzunluğundaki Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç imzası taşıyan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin yapımına 2003 yılında başlandı. Ancak 2 yıl sonra ihaleyi alan firmanın sözleşmesi, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle feshedildi. Keçiören Belediyesi, kuleyi kendi imkanlarıyla yapma kararı aldı. 2008'de Ankara Büyükşehir Belediyesi, kulenin imara aykırı yapıldığı ve 'mania hattını' (hava araçlarının geçişlerinin engellenmemesi için düzenlenen yükseklik) engellediği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi, imara aykırılık ve uçuş güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle projede durdurma kararı verdi ve inşaat ruhsatını iptal etti. Danıştay da kule ilgili Ağustos 2013'de yıkım kararı aldı. Bu sırada Keçiören Belediyesi, yeni bir imar düzenlemesi yaptı. 25 Kasım 2017'de kule ile ilgili yapılan halk oylamasında kulenin yıkılmaması için yüzde 76 oranında oy çıktı.

ZİRVESİNDE SELÇUKLU YILDIZI

Yeni imar planı ve proje revizyonu ile 2020'de kulenin inşaatına yeniden başlandı. Pandemi sürecinde yapımına yeniden ara verilen kule, yerel seçime doğru çalışmaların hızlandırılmasıyla son aşamaya geldi. 197 metre uzunluğunda, 16 kattan oluşan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin seçim öncesinde 15 Mart'ta halkın hizmetine açılacağı belirtildi. Ankara'nın hemen her yerinden görünen kulenin zirvesinde 'Selçuklu yıldızı' yer alıyor. Kulenin içinde; hediyelik eşya satış noktası, kafe ve dönen restoran, vip salon, uluslararası sergilerin düzenleneceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, hamam, alışveriş merkezi, 190'ıncı metrede nikah salonu, 140'ıncı metrede uzay terası ile bilim merkezi ile 350 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Devasa kule aynı zamanda üzerinde bulunan ışıklandırma ve led ekran sistemiyle akşam saatlerinde görsel şölen sunuyor.

'YÜZYILIN PROJESİ'

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Proje Koordinatörü Merih Karayol, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin Ankara'nın sembol projelerinden olduğunu belirtti. Karayol, "Bizim kule gibi yapılarda ciddi bir rüzgar yükümüz var. Rüzgar yükü, rüzgar tüneli deneyleri yapıldı. Rüzgarın getirdiği ek yükler de değerlendirildi. Sadece deprem değil, depremin haricinde çok ciddi yüklere maruz bir bina. Temeli zaten özel bir temel. Onun için biz temelini atmadan önce beton tasarımını DSİ'nin laboratuvarlarında özel bir beton tasarladık. Temeli oldukça sağlam. 4 metre kalınlığında ve 800 metre kare tabanı olan, tek bir seferde dökülmüş özel bir beton. İnsanlar Atakule ile karşılaştırıyor; ama Atakule'yle Cumhuriyet Kulesini karşılaştırmak hem Atakule'ye yazık, hem Cumhuriyet Kulesi'ne yazık. Atakule geçen yüzyılın projesi, Cumhuriyet Kulesi ise bu yüzyılın projesi. İki projenin de mimarı Ragıp Buluç. Atakule, Ragıp Buluç'un kalfalık eseriydi. Bu ise ustalık eseri. Orada yapmayı planladığı ve yapamadığı birçok şeyi burada yaptı. Mesela orada döner restoranda bazı sıkıntılar yaşamışlardı. Biz burada o sıkıntıların hiçbirisini yaşatmadık" dedi.

'TALİHSİZ BİR PROJE'

Cumhuriyet Kulesi'nin inşaat aşamasında bazı talihsizlikler yaşandığını söyleyen Karayol, "2003'te temeli atılmıştı; ama ondan sonra Cumhuriyet Kulesi'ne mevzuata göre ihaleye girme hakkı olup girip yapmak isteyen insanlar, önce 'tamam, yaparız' dediler, daha sonra işin içine girince gözleri kesmedi. 2019'da Turgut Altınok tekrar göreve geldikten sonra ihale mevzuatı değişti. Önceki gibi hemen ihaleye çıkamadık. Buranın bütün uygulama projelerinin çizilmesi, anahtar teslim, ihaleye çıkılması zorunluluğu vardı. O projelendirme süresi 1 yıl geçti. Sonra ihale süreçleri var. 3-4 ay da öyle geçti. Yani 16 ay ihale süreciyle geçti. Tam o firma başladı devam ederken pandemi patlak verdi. Pandemiyle malum dünyadaki bütün üreticiler üretimlerini yarıya indirdiler. Asansör firmalarından teklif alamadılar. Çünkü ellerinde 1 yıl boyunca alacakları siparişleri vardı. Onun için de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Pandemi de birçok şeyi etkiledi" dedi. Karayol, 15 Mart'a kadar kulede dekorasyona kadar her şeyin tamamlanacağını ve halkın hizmetine açılacağını söyledi.