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TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'nda başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde düzenlenen "Akıllı Ulaşım Yarışma"sına başvurular devam ediyor. Hayatımızı kolaylaştırmanın ötesinde, tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında hayata geçiyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 13:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 13:07
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TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'nda başvurular devam ediyor

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan yarışma ile insan hayatını etkileyen ulaşım alanında yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projeler hedefleniyor.

TEKNOFEST, akıllı ulaşım teknolojileri alanında bir vizyon geliştirilmesine katkı sağlıyor. Akıllı Ulaşım Yarışması'nda öğrenciler sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre ederek toplum yaşamına değer katacak projeler ortaya çıkarıyor.

Yarışma kapsamında, doğal afetler, depremler ve acil durumlar da dahil olmak üzere sınırlı ulaşım kapasitesi karşısında hareketliliğin artırılarak daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli ulaşım ihtiyacını karşılamak amaçlanıyor. Modern teknoloji ve yönetim stratejilerinin ulaşım sistemlerine entegre bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayan yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmaya yönelik fırsatlar yaratılıyor.

Yarışma üç farklı kategoride düzenleniyor

Akıllı Ulaşım Yarışması ile seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılmasının yanı sıra mobilitenin artırılması, enerji verimliliği sağlanması ve çevre dostu projelerin geliştirilerek sunulması da gençlerden bekleniyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, ilköğretim ve ortaokul seviyesi, lise seviyesi ile yükseköğretim ve mezunlar olmak üzere üç farklı kategoride düzenleniyor.

Bu yıl yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 390 bin TL değerinde ödül veriliyor. Ödül dağılımında ise İlkokul-ortaokul ve lise seviyelerinin birincilerine 50 bin TL, ikincilerine 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye de 40 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.

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