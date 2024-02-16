Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 14:59, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 16:36
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde konuştu.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.''