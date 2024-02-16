'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'

"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."

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