Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanından açıklama

Belediye Başkanı Gürbüz, Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli arayarak bilgi aldığını ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı." dedi.